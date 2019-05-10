42 yıl sonra çağrıldığı milli takımda Balkan şampiyonu oldu

Karate sporuna uzun yıllar hizmet eden 56 yaşındaki Eyüp Olugi, 42 yıl sonra tekrar milli kakıma çağrılmasının ardından Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

1977 yılında Türkiye-Avusturya müsabakasında milli takım adına mücadele eden Olugi, takımına o günkü tek galibiyetini kazandırdı. Uzun yıllar Almanya'da yüzlerce karateci yetiştiren Olugi, 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 75 kiloda altın madalya kazandı. 56 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan Olugi, yakın zamanda 12 ülkenin katıldığı Balkan Karate Şampiyonası'nı milli takım forması altında şampiyon olarak tamamlayarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Balkan şampiyonu olarak Türkiye'ye dönen Olugi, şimdilerde ise Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

“42 yıl sonra çağrıldığım milli takımla Balkan şampiyonu oldum”

Çok küçük yaşlarda karate sporuna başlayarak Türkiye'nin ilk milli karatecilerinden biri olduğunu ifade eden Eyüp Olugi, “1977'de A Milli Takımı Türkiye-Avusturya maçında ülkemi temsil ettim. Takımıma tek galibiyeti kazandırmıştım. Bir dönem Avusturya'da kaldım. Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği Avusturya temsilciliğini yaptım. Uzun yıllar Almanya'da yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bir vesile ile Samsun'a geldim. Şu andan 1 ay öncesine kadar milli takım formasıyla rüyamda dövüşüyordum. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda 75 kiloda şampiyon oldum. Altın madalya aldım. Balkan Karate Şampiyonası'na katılmak üzere milli takımına çağrıldım. 1977'den sonra 42 yıl sonra milli takıma çağrıldım. Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 75+ kg'da altın madalya kazandım. Bu madalyayı da ‘Ben Türk'üm' diyen 85 milyona armağan ediyorum. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. Dünyada hilal ile yıldızı tanımayanlar var. Kazandığım şampiyonluklar ile tanıtmak düşüncesindeyim. Bu her Türk'ün görevidir” dedi.

Milli sporcu Eyüp Olugi ayrıca Muhammed Ali'nin kendisiyle özdeşleşen ‘kelebek dansı' hareketini yaparak dövüşen dünyadaki tek karateci olduğunu da sözlerine ekledi.