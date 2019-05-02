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46 ilden bin 50 Muay Thai sporcusu Samsun'da kozlarını paylaştı

46 ilden bin 50 sporcunun katıldığı Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı.

46 ilden bin 50 sporcunun katıldığı Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.


19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2018–2019 eğitim–öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası Samsun'da büyük bir coşkuyla başladı.


İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 46 ilden bin 50 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyona 5 Mayıs'ta sona erecek.

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