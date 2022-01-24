47 yaşında kansere yenik düşen polis için tören düzenlendi

Samsun'da 47 yaşında kansere yenik düşen 23 yıllık polis memuru için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli 23 yıllık polis memuru Oktay Oktay (47), bir yıldır yakalandığı böbrek tümörü ve ilik kanseri hastalığından tedavi gördüğü özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Polis memuru Oktay Oktay için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin, EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, protokol üyeleri, askeri erkan ve polis memurları ile Oktay Oktay'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın yaptığı duanın ardından helallik alındı ve polis memuru Oktay Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gönderildi.