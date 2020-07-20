5 ayda 17 ilçede 21 bin kişiye psikososyal destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi daha önce 9 ilçede hizmet verdiği ‘evde psikososyal' destek hizmetini 17 ilçeye yaydı. Son 5 ayda 21 bin kişiye uzman psikologlar eşliğinde psikososyal destek verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman psikologlar, 17 ilçede vatandaşların yardımına koşuyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapı kapı dolaşarak yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, ihtiyaçlarını tespit ederek talepleri dinliyor. Ardından da yararlanabilecekleri belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ön incelemeden sonra talepleri ilgili birimlere iletiyor. 7'den 70'e herkesin taleplerini alan Büyükşehir Belediyesi, psikososyal destek hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

Salgınla mücadelede psikolojik olarak etkilenen vatandaşları dinleyerek sorunlarına çözüm olmaya çalışan uzmanlar, 17 ilçeden gelen taleplere gerek telefonla gerekse de yerinde yaptıkları görüşmelerle moral ve motivasyon sağladı.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, daha önce 9 ilçede verilen hizmeti 17 ilçeye çıkardıklarını kaydetti. Samsun il genelinde 65 ve üstü vatandaşlara ulaşarak hizmetleri eşit şekilde sunmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Yazıcı, ''Bu süreçte özellikle psikososyal destek almak isteyen herkese uzman psikologlarımız eşliğinde ulaşmaya çalıştık. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde ekiplerimiz gerekli tüm tedbirleri alarak kapı kapı dolaşıyor. Yaşadıkları kaygıları, endişeleri dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde 5 ayda 21 bin kişiye ulaşılıp özellikle 65 ve üzeri vatandaşlarımızın sorunlarına çare olmak için aralıksız çalışıyoruz. Hizmetten yararlanan vatandaşlarımız ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyor” dedi.