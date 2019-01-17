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5 ayrı inşaattan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı inşaattan demir ve diğer inşaat malzemelerini çaldığı iddia edilen Ö.B., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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