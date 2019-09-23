İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 ayrı suçtan 43 ay cezası bulunan kadın tutuklandı

Samsun’da 5 ayrı suçtan hakkında toplam 43 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 5 ayrı suçtan hakkında toplam 43 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemelerce 5 ayrı hakaret ve basit yaralama suçlarından toplam 43 ay hapis cezası bulunan F.Ö. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.Ö., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.