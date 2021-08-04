5 binde 1 görülen hastalığa yakalanan bebek erken müdahale ile iyileşti

Dr. Mithat Günaydın, bebeklerde fark edilmediği durumlarda zehirli ishale, dışkılayamama ve gelişim geriliğine neden olduğu bilinen hirschsprung (bağırsakta sinir yetersizliği) hastalığına yakalanan 1 yaşındaki bebeği tedavi etti.

Samsun'da yaşayan Gökhan ve Büşra çiftinin ilk bebekleri olan 1 yaşındaki Dorukhan Soy'a bağırsakta sinir yetersizliği hastalığı tanısı koyuldu. Daha sonra aile şifa bulmak için gittiği hastanelerden olumlu yanıt alamadı. Akabinde Büyük Anadolu Hastanesi'nde görevli Dr. Mithat Günaydın bebeği 2 seansta risk almayarak ameliyat etti. Dorukhan Soy'a ise 1. yaş gününde hastane odasında sağlık çalışanları doğum günü kutlaması yaptı. Aile, çocukları hem sağlığına kavuştuğu için hem de doğum gününü sağlıkçıların kutlamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"5 binde 1 görülür"

Bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Doğuştan bağırsağında sinir yetersizliği olan bir hastamızdı. Biz buna özel ismi ile hirschsprung hastalığı diyoruz. Bana geldiklerinde kolostomisini açtık. Çalışan bağırsak kısmını dışarı açtırdık. Bir müddet bekledikten sonra bu çalışan bağırsağı anüsüne çekecek şekilde bir ameliyat gerçekleştirdik. Son derece komplike bir ameliyattır. Ameliyat süreci son derece güzel seyretti. Bu hastalık 5 bin 1 görülür. Daha çok doğduğu zaman birkaç günlük iken belirti verir. Bazen sinir seviyesine göre gecikmeler olur. 4 -5 yaşına doğru belirti verir. Bunu da tanı koymak için rektal biyopsi yapmak gerekir. Bu durumda çeşitli ameliyatlar var. Revaçta olan ameliyat direk anüsten yapmak şekildedir. Bizim yaptığımız 2 seansta yaptığımız ameliyatlardır. Bu hastamızda tek seferde yapılmasını risk gördüğüm için kolostomi açarak 2 seansta ameliyat gerçekleştirdik. Fark edilmediği durumlarda çocuk dışkılayamaz. Hatta bazen zehirli ishal tablosu olabilir. Dışkılayamadıkça gelişim geriliği olur" dedi.

Baba Gökhan Soy ise, "İlk doğum olduğunda farklı bir hastanedeydi. Oradaki doktor 'bebek 24 saat içinde az da olsa tuvaletini yapması gerekiyor' dedi. 24 saat geçtikten sonra hala yapmayınca yoğun bakıma aldılar. O süreçte bu hastalığın olabileceği söylendi. Farklı bir hastaneye sevk ettiler, bebeğe orada teşhis konuldu. Biyopsi yapıldıktan sonra kendi kakasını yapmaya başladı. Akabinde Mithat Hoca'ya geldik. 2 aylık bir süreç oldu. Sonrasında Mithat Hoca ameliyatı yaptı ve bebeğimiz sağlığına kavuştu" diye konuştu.