5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta çalışan kalıp ustası Rafet A.(47), 4. kata düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralanan Rafet A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.