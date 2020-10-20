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5. kattan atlayarak intihar etti

Samsun’da Irak uyruklu bir kişi 5.

Samsun'da Irak uyruklu bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmed Shakir Ahmed Alabdalı (66) girdiği bunalım sonucu kaldığı evin 5. katından kendini aşağı attı. Alabdalı olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmed Shakir Ahmed Alabdalı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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