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5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 5.

Samsun'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'de bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın teras katında duvar ören inşaat ustası Yılmaz Uzun (46), beton zemine düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Uzun, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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