5 milyon KOAH hastasından 500 bini tanısını biliyor

Dr. Ahmet Başoğlu, “Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olup, bunlardan ancak 500 bini kendisinde KOAH olduğunu bilmektedir” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, solunum sistemi hastalıklarının tüm dünyada sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli oranda sağlık yüküne yol açan hastalık olduğunu belirterek, “Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastane yatışları, bütün hastane yatışlarının yüzde 13'ünden, solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümler ise tüm ölüm nedenleri içerisinde yüzde 11'inden sorumludur. Bu hastalıklar arasında yer alan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), verem, akciğer kanseri, astım ve zatürre, dünya çapında ve ülkemizde ciddi ölümlere ve hastalık yüküne yol açmaktadır” dedi.

“KOAH farkındalığı artmalı”

Dünya çapında 3. ölüm nedeni olan KOAH'tan 65 milyon insanın muzdarip olduğunu ve bu rakamların giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Başoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olup, bunlardan ancak 500 bini kendisinde KOAH olduğunu bilmektedir. KOAH'da erken tanı ve tedavi olanaklarına erişmek için öncelikle toplumda KOAH farkındalığını arttırmak gerekmektedir. Verem ise ne yazık ki halen tüm dünyada en ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Her yıl 1,8 milyon kişi verem nedeniyle ölmekte ve yılda 10 milyon kişi vereme yakalanmaktadır. Verem hastalığı yoksullar, göçmenler, madenciler ve riskli ortamlarda çalışan ve yaşayan diğer kişiler yanında tütün ve alkol kullanımı, diyabet, AIDS, bağışıklık sisteminin baskılanması gibi risk faktörlerine sahip kişilerde daha çok görülmektedir” diye konuştu.

“Dünyada yılda 1,6 milyon kişi akciğer kanserinden ölmekte”

Akciğer kanserinin en ölümcül kanserlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, “Dünyada yılda 1,6 milyon kişi bu hastalıktan ölmekte. Akciğer kanseri ülkemizde tüm yaş grupları içerisinde en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde 1. sırada, kadınlarda ise 5. sırada yer almakta. Zatürre uzun yıllardır sık rastlanan hastalıkların başında gelmekte çocuklarda ve ileri yaşlarda en önemli ölüm nedenleri arasında bulunmakta. Her yıl milyonlarca insanın ölümünden sorumludur. Zatürre ülkemizde de önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer almakta” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de yaklaşık her 12-13 erişkinden biri astım hastası”

Küresel Astım Raporu'na göre dünyada 334 milyon astımlı hastanın bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Başoğlu, “Ne yazık ki tüm tedavi imkanlarına rağmen halen astıma bağlı ölümlerin özellikle düşük gelirli toplumlarda sorun olduğu bildirilmekte. Türkiye'de de yaklaşık her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastası olup ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi sıklığı giderek artmakta” ifadelerini kullandı.

“1 milyar insan tütün dumanına maruz kalmakta”

Sağlıksız hava solumanın dünya genelinde önemli bir sorun olduğunu kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, “Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı solumakta ve 1 milyar insan tütün dumanına maruz kalmakta. Dünyada her yıl 7 milyon insan yaşamını tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yitirmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 700 binin doğrudan tütün ürünü kullanmadığı halde, tütün ürünleri ve sigara dumanına pasif maruziyet nedeniyle geliştiği bilinmekte” açıklamasında bulundu.