5 ülkeden görme engelliler Samsun'da buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sosyal Yaşamı Destekleme Gençlik Grubu tarafından yürütülen “Farklı Ülkeler Farklı Körlükler Projesi” kapsamında 5 ülkeden görme engelliler Samsun'a geldi.

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi ve Samsun Engelliler Federasyonu danışmanlığında yapılan projede 10'u görme engelli 30 katılımcı konuk edildi. Belçika, İtalya, Ukrayna, Filistin, Azerbaycan ve Türkiye'den görme engellilerin aktif olarak katıldığı projeye her ülkeden 2 görme engelli katıldı. Ortak bir dilde körlüğe karşı sosyal farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı amaç edinen projede toplumsal farkındalık, empati ve sorumluluk oluşturmak adına dezavantajlı insanlarla dayanışmaya vurgu yapıldı.

Etkinlikte OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, proje sayesinde görme engelli bireylerde farklı dünyaların kapılarını açma, gönüllerde ve zihinlerde her şeye ulaşabilmenin mümkün olduğu ve karşılarında hiçbir bariyerin olmadığı algısı yaratmanın toplumsal empatiyi beraberinde getirdiğini söyledi. Ön yargıların kırılmasının ve bu husustaki bilinç ve duyarlılığın daha da artmasının ortak temennileri olduğuna işaret ederek mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diledi.

Sonrasında görme engelli bireyler ve projede yer alan üniversite öğrencilerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç ve Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci tarafından katılım belgeleri takdim edildi.