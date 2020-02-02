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5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Samsun’da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis arama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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