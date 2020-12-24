İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Samsun il Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.D. isimli şahıs yakalandı.


Yakalan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Kapalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.