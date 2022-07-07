İhlas Haber Ajansı

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5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten adam öldürmek' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan O.A.'yı Kavakpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bafra Adliyesi'ne çıkarılan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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