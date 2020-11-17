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5 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Samsun'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi'nde şüphe üzerine Y.İ.'nin (42) üst aramasında 3.78 gram bonzai ele geçirdi. Y.İ.'nin yapılan GBT'sinde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası bulunduğu ve ayrıca Bafra Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıktı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.İ. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Y.İ. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verip mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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