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5 yıl hapis cezası olan kadın JASAT'tan kaçamadı

Samsun’da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.

Samsun'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.


Tekkeköy ilçesinde hakkında Samsun Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli kadın, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan N.Y. isimli şahıs ekipler tarafından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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