50 yaş ve üzerine rutin sağlık kontrolü önerisi

Dr. Kadir Dicle, sıklıkla 50 yaş üzerinde ortaya çıkan ve ölümcül olan kolon yani kalın bağırsak kanserinde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu ifade ederek, "50 yaş ve üzerindekilere hiç bir belirti olmasa bile rutin kontrol öneriyoruz" dedi.

Kolon yani kalın bağırsak kanserinde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kadir Dicle, "50 yaş ve üzerinin hiç bir belirti vermese bile rutin kontrol önermekteyiz. En son Kayseri'den gelen 57 yaşındaki hastam bu zamana kadar hiç sağlık sorunu yaşamadığını fakat son dönemde uzun süreli karın ağrılar sebebiyle bize geldiğinde kendisinin kalın bağırsağında kitle ve delinme tespit ettik. Uzun süreli bir tedavinin ardından hastamızın şu anda sağlık durumu iyi” diye konuştu.

“Boşaltım sistemimizdeki değişimlere dikkat”

Kolon kanserlerinin başlangıcının bağırsak içindeki hücre büyümeleri (polipler) olduğunu belirten Dicle, “Polipler ilk başlarda çoğunlukla hiçbir yakınmaya, belirtiye sebep olmayabilir. Polipler kanserleşmeye başladıkça, boyutça büyüdüklerinde ya da sayıları arttıkça kişinin bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerde meydana gelmektedir. Kabızlık ya da tam tersi ishal, dışkı kokusunda ya da şeklinde değişiklik, kansızlık, makattan kan gelmesi, karın ağrısı, iştahsızlık ve istemsizce kilo kayıpları kolon kanserinde belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

“En kısa sürede hekime başvurun”

Erken tanının hayat kurtardığını vurgulayan Opr. Dr. Kadir Dicle şu bilgileri verdi:

“Bu bulgular tek başına kolorektal kanseri işaret etmez. Ancak bu yakınmalarınız varsa gerekli kontroller için mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yukarıda da ifade ettiğim gibi 50 yaş ve üzerinin hiç bir belirti vermese bile rutin kontrol öneriyoruz. Kolon kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmenin dışında doktorunuzun size vermiş olduğu uyarılara mutlaka harfiyen uyulmalıdır. Burada tarama testlerini doğru zaman aralıkları ile yaptırmakta hayati önem taşımaktadır. Her zaman ifade ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır, sağlığınızı sakın ertelemeyin. Pandemi dolayısıyla bazı hastalar yukarıda saydığım belirtileri geçer diye beklemesin. Kulaktan dolma ilaçlarda kullanmasın mutlaka bir uzman hekime en kısa zamanda başvursun."