500 yıllık çivisiz cami ilgi bekliyor

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi çivisiz cami ilgi bekliyor.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Aşağı Bekdemir Merkez Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 yıllık tarihi çivisiz caminin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yetkililerin ilgisini beklediklerini söyleyen Bekdemir Camisi İmamı Kemal Taşkın, caminin tamamen bir birine geçme yöntemi ile çivi kullanılmadan yapıldığını, içinin ise doğal kök boyalarla bezeli olduğunu söyledi. Caminin her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ziyaretçileri ağırladığını belirten Taşkın, caminin iç motiflerinde bulunan bazı süslemelerin de ne anlama geldiğinin bu zamana kadar çözülemediğine dikkat çekti. Taşkın, geçmiş yıllarda köye gelen yabancı bilim adamlarının cami yapımında kullanılan ağaçlar üzerinde yaptıkları araştırma ile caminin yaşını tespit ettiklerini belirterek, “1996 yılında köye gelen bilim adamları caminin yaşını 490 olarak belirlediler. Bu arada cami içinde bir saat var, nasıl yapıldığı hangi döneme olduğu hala çözülemedi” dedi.

Caminin bir diğer özelliğinin de mihrap üzerinde bulunan alanda arıların her yıl 150 kilo dolayında bal yapmaları olduğunu söyleyen İmam Taşkın, “25 yıl öncesine kadar bu caminin mihrabında arılar her yıl 150 -200 kilo bal yapıyorlardı. Daha eskiden de köy buradan topladıkları balı satarak hem cami imamının aylık maaşını veriyor hem de caminin ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Ama maalesef buranın tadilatı esnasında arıların girdiği yer tüm uyarıma karşın kapatıldı. Arıların girdiği yer açılsa eminiz yine gelirler. Bir işi yapıyoruz ama yaparken de hata yapıyoruz. Yazık değil mi? Ayrıca buranın suyu yok. Yangın tüpü yok. Alarm cihazı var ama çalışmıyor. 500 yıllık tarih kokan bu caminin korunması için devlet büyüklerimizin destek ve ilgilerini bekliyoruz" diye konuştu.