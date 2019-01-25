510 kişi ve 150 araçtan oluşan ekip mevzuatlara uygun çalışıyor

510 kişi ve 150 araçtan oluşan Müşteri Teknik Hizmetleri saha ekipleri ile ilgili mevzuatlara uygun şekilde kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerindeki kullanıcılara kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, şebeke geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra Müşteri Teknik Hizmetleri birimi ile de sayaç okuma, enerji açma ve kesme, sayaç değişimi, kaçak kullanan kullanıcıların tespitleri ile ilgili süreçlerini, yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, tüketici sayaçlarını aylık dönemlerde pazar günü hariç olmak üzere haftanın 6 günü okuyarak kullanıcıların, tüketim değerlerini belirliyor. Ölçümlenen tüketimler, düzenleyici kurumun belirlediği birim fiyatlar üzerinden tedarik şirketleri tarafından faturalandırılıyor.

YEDAŞ, şebeke yönetim süreçlerinin her aşamasında tüketici memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla teknolojik yenilikleri etkin kullanarak Müşteri Teknik Hizmetleri çalışması sergiliyor. Operasyonlarına hız kazandırmak amacıyla Android tabanlı ve navigasyon özelliği içeren yeni nesil cihazları kullanıyor. Hizmet verdiği bölgedeki adres ve teknik envanterin birlikte yer aldığı özel bir uygulama geliştiren YEDAŞ, hedeflenen adreslere kolay ulaşım sağlıyor. Bu sayede daha hızlı veri transferi gerçekleştirerek teknik operasyonlarını kısa sürede tamamlıyor.