510 yıllık tarihi Taşhan'ın restorasyonu 2019'da tamamlanıyor

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan'ın restorasyonunun 2019 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

2016 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı projesinde sona gelindi. Proje içerisinde yer alan 19. yüzyılda Hazinedar Zade Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Şifa Hamamı, Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Hem bitiş tarihi uzadı hem de maliyeti arttı

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfına ait olan ve 1508 yılında inşa ettirilen 510 yıllık tarihi Taşhan'ın restorasyonunun ise büyük bir kısmı tamamlandı. 2016 yılında sözleşmesi yapılan ve 1 milyon 724 bin lira kaynakla 2017 yılından tamamlanması planlanan tarihi Taşhan'ın ise öngörülemeyen keşiflerden dolayı hem restorasyon maliyeti hem de bitiş tarihi uzadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir titizlikle aslına uygun olarak yürütülen tarihi Taşhan'ın restorasyon çalışmalarının 2019 yılı Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kültür mirasına kazandırılacak

Tarihi projenin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılacak ve tarihi yapılar kültür mirasına yeniden kazandırılmış olacak. Öte yandan yine Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Sinop'un Durağan ilçesinde yer alan Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından 1246 yılında İç Anadolu ile Karadeniz Bölgeleri arasında ticaret yolu olarak kullanılmak üzere yaptırılan tarihi Durakhan'ın da restorasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.