511 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda K.A. ve O.K.'yi 511 adet sentetik ecza hap ile ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.