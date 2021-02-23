57 kişinin gözaltına alındığı suç örgütüne şafak operasyonu kamerada

Operasyon anı polis kamerası ile görüntülenirken, bir evde yapılan aramada pencerenin dış pervazına saklanmış 2 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren çalışmalarda silahlı organize suç örgütünün kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediğini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Samsun, İstanbul, Ordu ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 57 kişi gözaltına alındı. 111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyonda, 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bir evde yaptığı aramada pencerenin dış pervazına saklanmış 2 adet tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.