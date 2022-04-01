‘5'er kiloluk toz şekerler marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satılıyor'

Samsun'da yapılan denetimlerinde, bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından ‘5'er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığı' tespit edildi.

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışları ve stokçuluk ile fiyat etiketlerine yönelik denetimlerini ilgili kanunlar uyarınca il genelinde gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine aralıksız sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından 5'er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığına dair tespitler yapıldı, haklarında tutanak tutuldu. Piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmelere ait tutanaklar değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar ceza

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un Ek-1'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Vali Dağlı: "Denetimler artarak devam edecek"

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tedarikçi ve perakende işletmeleri piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunarak tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyaran Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, fırsatçılık yapmak isteyenlere yönelik denetimlerin Ramazan ayında da sıkılaştırılarak sürdürüleceğini söyledi.