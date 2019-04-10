6-15 yaş arası çocuklarda internet kullanımı yüzde 70'leri aştı

Samsun'da “Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanımı” semineri düzenlendi. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahmut Çakır, son dönemlerde 6-15 yaş arası çocuk ve gençlerde internet kullanımının yüzde 70'leri aştığını belirtti.

Medicana Samsun Hastanesi tarafından Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir ağaç firması çalışanlarına “Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak Medicana Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahmut Çakır katıldı.

“Aşırı internet kullanımında rol model ebeveyn”

Seminerde Dr. Mahmut Çakır, aşırı internet kullanımında ebeveynin rol model olduğunun altını çizerek, “Asıl sorun birlikte olunan uygun olmayan rol model arkadaşlarca tetiklenen, amacı aşan, denetim ve otokontrolden bağımsız, sürekli ve bağımlılık haline gelen internet kullanımdır, destek verilmesi ve çıkış bulunması gereken budur. Bu duruma ebeveynlerin katkısı maalesef var, dahası bilerek ya da farkında olmayarak çocuklarının internet kullanımına neden olmaktadırlar. Çocuklar gördüğünü yapar, özellikle cep telefonundan sosyal medyayı ya da bu anlamda interneti kullanan ebeveyn sayısı, kullanım sıklığı ve süresi çığ gibi artmaktadır. Daha hazin olanı ebeveynin internet ve sosyal medya kullanımından aldığı keyif ve haz, çocukları ve eşine ayırdığı zaman diliminden ve birlikte yaptıkları sohbetten aldıkları keyiften daha fazla olması. Göz bebeği çocuklarımızdan ve onlarla paylaşılan bir dakikadan bile daha değerli olamaz cep telefonu, sosyal medya ve internet kullanımı. İnterneti yaşam biçimi haline getirmiş ve bu bakımdan uygun rol model olmayan bir anne-babayı somut olarak gören ve ayrıca kazanım sağlayacakları ve mutlu olacakları birlikte geçirilen ortak paylaşım fırsatı bulamayan çocuk doğal olarak ne yapar sizce? Tabii ki o da aynısını yapar, büyüğünün izinden gider ve internet tutkunu olur” dedi.

“İnternet sosyal uyumu ve verimliliği bozar”

Hareket azlığına bağlı olarak internetin sosyal uyuma olumsuz etkisi olabileceğini ifade eden Dr. Mahmut Çakır, “Gittikçe yaygınlaşan bilgisayar ve internet teknolojisi, en fazla bilgi alışverişi ve eğitim sürecinde kullanılmaktadır. Bireylerin öğrenme alışkanlıklarını ve bilgi edinmelerini sağlamayı hedefleyen bu araçlar hem öğrenme becerilerini geliştirmekte hem de öğrencilerin sosyal davranışlarını etkileyerek aile başta olmak üzere, yakın akraba ve arkadaş gruplarıyla olan ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmalar internet kullanımının çocuk ve ergenlerde teknolojik bağımlılık oluşturduğu, bu nedenle öğrencilerin çevreleriyle uyum sağlamada problemler yaşadığını ve sosyal beceri kazanma şansını azalttığını göstermektedir. Öğrenme, dikkat ve davranış kontrolü süreçlerinde etkili dopamin, mutluluk ve rahatlık duygusu veren serotonin ve keyif-haz oluşturan endorfin beyin düzeylerini artırarak daha mutlu, kontrollü, planlı ve yüksek hayat standardı sunan fiziksel aktivite ya da etkinliklerle yüzleşmeyi ve bunların hayatımızın bir parçası olmasını engeller internet kullanımı, ya da çocuk ya da ergenin hak ettiği hayatı yaşamamasına neden olarak sosyal ve akademik verimliliği düşürür” diye konuştu.

Türkiye'de internet kullanımının fazla olduğuna da değinen Dr. Çakır, şunları söyledi:

“Ülkemizde 6–15 yaş grubundaki çocuklarla internet ve bilgisayar kullanımı üzerine yaptığı araştırmada çocukların internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9'dur. 06–15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla yüzde 60,5, yüzde 50,8 ve yüzde 24,3'tür. 06–15 yaş grubunda internet kullanan çocukların yüzde 38,2'si interneti iki saate kadar, yüzde 47,4'ü üç ila on saat arasında, yüzde 11,8'i 11 ila 24 saat arasında, yüzde 2,6'sı ise 24 saatin üzerinde haftalık ortalama internet kullanmaktadır. Sevgili aileler, ne yazık ki son dönemlerde 6-15 yaş arası çocuk ve gençlerimizde internet kullanımı yüzde 70'leri aşmış durumdadır, yani 10 çocuğumuzdan 7'si internet kullanmaktadır.''