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6 günlük bebeğiyle dilenmeye çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalan dilencilerden bir tanesi 6 günlük bebeğiyle dilenirken yakalandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalan dilencilerden bir tanesi 6 günlük bebeğiyle dilenirken yakalandı. 100 yaşındaki bir dilencinin ise torunu tarafından dilenmeye zorlandığı iddia edildi.



6 günlük bebeğiyle dilenirken yakalandı


Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik rutin bir operasyon gerçekleştirdi. Sivil ve resmi ekiplerce yapılan operasyonda Nevşehir doğumlu Yağmur G. (19) isimli dilenci Batuhan isimli 6 günlük bebeğiyle birlikte dilenirken suçüstü yakalandı.



100 yaşındaki ninesini dilendiriyor


Yapılan operasyonda İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde dilenen 100 yaşındaki Ayşe A.'da suçüstü yakalandı. 100 yaşındaki dilenci kendisini torununun dilendirdiğini iddia etti. Yakalanarak evrak düzenlemesi için Dilenci Toplama Merkezi'ne götüren Ayşe A.'yı, toplama merkezinden kendisini dilendirdiği iddia edilen torunu Celil A. teslim aldı.


İdari işlem uygulanan dilenciler daha sonra kendilerini almaya gelen yakınlarına teslim edildi.

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