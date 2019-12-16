6 haftalık hemşirelik eğitim programı sona erdi

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı ikinci dönem mezunlarını verdi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi yoğun bakım deneyimini bölgedeki meslektaşlarıyla paylaştı. Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 6 haftalık Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim programı, Samsun olmak üzere çeşitli illerden 16 hemşirenin katılımıyla 6 hafta sürdü. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.
Törene katılan VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Dirican, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Dilek, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek ve program sorumlusu Nebiye Çağlar kursiyerlere sertifikalarını verdi.