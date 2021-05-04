60 ceza puanını dolduran stajyer sürücüler tekrar kursa gidiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, kazaya karışan sürücüler ile yeni bir çalışma hazırlığında. Bu kapsamda sigorta ve bilgi gözetim merkezinden alınacak bilgiler doğrultusunda kaza yoğunluklarına ve kazaya karışan sürücülerin yaş gruplarına göre birtakım değerlendirmeler yapılacak. Sonuç olarak kaza yapan sürücüleri mecburi eğitime tabi tutma imkânı sağlanacak. Şu anki mevcut durumu değerlendiren Hasan Guda, stajyer sürücülerin 60 ceza puanında, normal sürücülerin ise 100 ceza puanında psikoteknik ve sürücü kursu eğitimi almaları gerektiğini ifade etti.

“Stajyerler 60, normal ehliyetli sürücüler 100 ceza puanında tekrar eğitim alıyor”

Şu anda uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Guda, “Bizler hiçbir zaman trafik konusuna ticari kar amacıyla bakmıyoruz. Tek isteğimiz; vatandaşlar sürücü belgelerini aldıktan sonra kurallara uygun bir şekilde araç kullanmalarıdır. Maalesef bizde karşıdaki sürücülere ve yayaya saygı yok. ‘Ben yaparım, ben geçerim' düşüncesi bazen maddi bazen da can kayıplarına yol açıyor. Stajyer sürücülerde 60 ceza puanını dolduranların tekrar psikoteknik ve sürücü kursu eğitimi almaları gerekiyor. Normal ehliyeti olan sürücüler de 100 ceza puanını doldurduklarında psikoteknik ve sürücü kursu dersi almak zorunda kalıyor. Ceza puanı, kazanın oluş şekline göre veriliyor. Aşırı kusurlu suçları kim ilerse işlesin tek kusurlu o oluyor. Trafik para cezaları ile kaza cezalarındaki fark; trafik suçu işlerseniz ceza puanı uygulanıyor. Sürücülerin o yüzden trafikte çok dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

“Sürücü kurslarındaki arabaların yaş sınırının 2 yıl daha uzatılarak, 14 yaşına çıkartılmasını istiyoruz”

Sürücü kurslarındaki arabaların yaş sınırı konusuna da değinen Guda, şunları söyledi:

“Sürücü kurslarında 12 yaşını dolduran arabalar sürücü kursu demirbaş listesinden düşüyor. Bu da 1 arabanın eksilmesi, 1 kişinin işten ayrılması demek. Salgın dolayısıyla tüm kurslarda 1 yıldır arabalarımız yatıyor. Arabaların hem yaşları eskiyor, hem de sigorta yapıyoruz. O nedenle sürücü kurslarındaki arabaların yaş sınırının 2 yıl daha uzatılarak, 14 yaşına çıkartılmasını talep ediyoruz. Şu anda 1 araba eksilse yerine koyacağımız araba en az 150 bin TL. Zaten ekonomik olarak çok sarsıldık. Devletimizin bu duruma bir el atması lazım. Çünkü salgının ne zaman biteceği belli değil.”