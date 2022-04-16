600 yıllık gelenek: “Sele Sepet Top Kandil Şenliği”

Samsun'un Bafra ilçesinde 600 yıllık gelenek olan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği” farklı etkinlikler ile kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Bafra Gençlik Merkezi önüne çocuklar aileleriyle birlikte gelerek belediye tarafından dağıtılan kandillerini aldı. Gençlik Merkezi önünde mehter takımı gösterisine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da davul çalarak eşlik etti.

Mehter takımı eşliğinde kandillerini yakan çocuklar ve aileleri düzenlenen Fener Alayı eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadar yürüdü.

"Sele Sepet Top Kandil Şenliği” kutlamalarının gerçekleştiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gerçekten muhteşem bir kalabalık var. Tabii, 2 yıldır pandemden dolayı bu meydanda yapamadık. Ama bildiğiniz gibi biz yine de pandemi sürecinde bile otobüslerle sokak sokak, mahalle mahalle gezerek sizlerle sele sepeti kutlamaya çalıştık. 600 yıllık ilçemizin bu tarihini unutturmamak adına pandemi sırasında bile sele sepeti sokaklarda, mahallelerde otobüslerle beraber gezerek kutlamaya çalıştık. Sele Sepet Top Kandil Şenliği'ni Ramazan ayımızın 14'ünü 15'ine birleştiren akşam kutluyoruz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Kültürlerimiz bizi var eden en önemli unsurlardan bir tanesidir. Atalarımızdan bize miras kalmış olan bu örf ve adetlerimizden bir tanesi de Bafra'mıza has bu akşam kutlamış olduğumuz Sele Sepet Top Kandil Şenliği'dir” diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise “Sele Sepet Top Kandil Şenliği'nin yüzyılların üzerinden geçmiş, damıtılmış bir paylaşma, bir iyilik hareketi olduğunu düşünüyorum. Yoksa 600 yıllık bir gelenek kolay kolay devam etmez. Sele Sepet Top Kandil Şenliği bize paylaşmanın, hayır işlemenin, toplumsal huzurun ve barışın ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenlikte çocuklara balon ve şeker ikramı yapıldı. Alanı dolduran çocuklar Hacivat-Karagöz, keloğlan gösterileri ile eğlendi. Program yürekleri ağza getiren akrobasi gösterileri ile son buldu.