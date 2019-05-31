60'lık öğrenci yüksekokulu dereceyle bitirdi

60 yaşındaki öğrenci Salih Özcan'ın okulu üçüncülük derecesiyle bitirmesi, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Alaçam Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, kamu kurum temsilcileri, veliler ve mezun öğrenciler katıldı.

Alaçam MYO'yu birincilikle bitiren Gizem Uzun'un yaptığı teşekkür konuşmasının ardından söz alan Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, “Alaçam Meslek Yüksekokulu 2009 yılında kurulmuş ilk öğrenci alımını 2010 yılında yapmıştır. Okulumuzda 4 program bulunmaktadır. Başlangıçta 80 öğrenci ile başlayan okul 1400 öğrenciye ulaşmıştır. Programlarının ulaştırma üzerine kurulduğu yüksekokul butik bir meslek yüksekokuludur. İstihdam olanakları yüksek olan programların mevcut olması da yüksekokulun tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Programlarda 1. öğretim, 2. öğretim ve uzaktan eğitim olmak üzere 3 şekilde eğitim verilmektedir. Genç dinamik akademik kadrosu ile yüksekokul her zaman gelişime ve değişime ayak uydurabilen bir okul olmuştur. Sizlerin okumasında büyük emekleri olan velilerinize ve sizleri yetiştiren hocalarınıza teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ise, “Programının yoğunluğu dolayısıyla aramızda bulunamayan Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç hocamızın selam, sevgi ve tebriklerini iletiyorum. Bugün itibariyle üniversitemizdeki öğrencilik hayatınızı tamamlamış bulunuyorsunuz. Bu mutlu bir son. Bu mutlu sonun yeni gayretlere, ümitlere, çalışmalara ve başarılara kapı aralamasını canıgönülden diliyorum. Bundan sonra da OMÜ ailesinin değerli bir mensubu olduğunuzu vurgulamak istiyorum. Öğrenciliğinizden sonra Mezunlar Koordinatörlüğü aracılığı ile bağınızı devam ettirmeniz bu anlamda çok önem taşıyor. Zira üniversitelerin değer ve kimliklerinin inşasında mezunlar ve onların başarıları en önemli bileşenlerden birini teşkil ediyor. Son olarak siz kıymetli öğrencilerimizi yetiştiren ailelerinize ve hocalarınıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yüksekokulu ilk defa üç derecede bitiren öğrencilere protokol üyeleri hediye taktim etti.

60 yaşında dereceye girdi

Alaçam MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümünü 60 yaşında 3.lük derecesi ile bitiren Salih Özcan ilgi odağı oldu.

Son olarak mezun olan öğrencilerin başarı belgelerinin verilmesinin ardından kepler havaya atılarak tören sona erdi.