61 yaşındaki anneanne torunları için tekrar okula başladı

Samsun'da 3 torununa bakan 61 yaşındaki anneanne, aradaki kuşak farkını aşmak ve torunları daha iyi iletişim kurmak için “Aile Okulu Projesi” kapsamında ilkokulda eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi"nde aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler gibi çalışma alanları var. Proje Samsun'da da yoğun ilgi gördü. Bağımlılık, aile içi iletişim, ve stres yönetimi gibi başlıklarda yapılan proje kapsamında Samsun'da 13 bin veliye eğitim verildi.

Projeden yararlananlardan biri de Kutlukent 80. Yıl İlkokulu'nda okuyan 3 torununa bakan 61 yaşındaki Fatma Kasap oldu. Kızı ve damadı çalıştığı için ilkokul çağındaki 3 torununa bakan ve iletişim kurmakta zorlanan Fatma Kasap, Aile Okulu Projesi kapsamında aldığı eğitimler sayesinde torunlarıyla daha iyi anlaşmaya başladığını ifade etti.

“Bu yaştan sonra okuma öğreniyorum”

Torunlarıyla daha iyi anlaşabilmek için eğitime geldiğini vurgulayan Fatma Kasap, “Bizim yetişme tarzımız ile şimdiki gençlerin yetişme tarzı farklı. Kızımla beraber yaşıyorum. Kızım ve eşi işe gittiği için 3 torunuma ben bakıyorum. Zaman zaman 3'üyle de iletişim kurmakta zorlanıyorum. Bir torunum 1. sınıfa gidiyor. Okuması, yazması zor oluyor. Bu yaştan sonra ben de ona yardımcı olmak için okuma öğreniyorum. Bu eğitimlere başlayınca onlarla iletişimin olumlu anlamda daha farklı oldu. Önceden istediklerimi anlatmakta zorlanıyordum. Şimdi daha iyi iletişim kuruyorum. Benim durumumdaki diğer velilerin de bu eğitimlere katılmasını istiyorum. Böylelikle torunlarıyla ya da çocuklarıyla daha iyi anlaşabilirler” dedi.

“Eğitim sonrası güzel geri dönüşler alıyoruz”

Eğitim sonrası veliler ile çocuklar arasındaki iletişimin güçlendiğine değinen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Elif Sultan Alper, “Eğitimlerimizin içeriği bakanlık tarafından çok dolu tutulmuş. Aile içi iletişim, stres becerileri, stres yönetimi, çatışma çözme becerileri, bağımlılıklar, teknoloji bağımlılığı, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi konular hakkında eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde velilerin okula katılımını sağlıyoruz. Güzel geçiyor, güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarla iletişim kurma konusunda, teknoloji bağımlılığı gibi konularda artık daha iyi olduklarını söylüyorlar. Bu dönem 20 velimiz eğitim görüyor. Anne ve babalara değil tüm velileri kapsayan bir eğitim yapıyoruz. Eğitimde anneanne, babaanne, anne, baba ve diğer aile bireyleri de var. Bundan sonraki dönemde yeni veliler ile eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

“Birbirinden uzaklaşan kuşakları yaklaştırmayı hedefliyoruz”

Uzaklaşan kuşaklar arasında bir bağ kurmaya çalıştıklarını dile getiren Kutlukent 80. Yıl İlkokulu Müdürü İsmail Kökden ise, “Okulumuzda MEB'in Aile Okulu Projesi kapsamında 20 veliye eğitim veriyoruz. Kuşaklar giderek birbirinden uzaklaşıyor. Teknoloji ile birlikte veliler ve çocuklar birbirleriyle anlaşmakta zorluk çekiyor. Proje kapsamında veliler ile çocukların birbirlerine yaklaşmaları için neler yapmaları gerekir, onları geleceğe nasıl hazırlamamız gerekir, topluma güzel çocuklar yetiştiren aile nasıl olur gibi eğitimleri rehber öğretmenimiz eşliğinde veriyoruz. Eğitimler 1. dönem boyunca devam edecek ve 2. dönemde yeni veliler ile eğitim sürecek” şeklinde konuştu.