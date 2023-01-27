620 gram metamfetamin ile yakalandılar

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi 620,8 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 26 bin lira para ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçla mücadele kapsamında çalışma yapan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan F.S.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, 620,08 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.S. ve T.Y. adlı kadın Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.