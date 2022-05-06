64 eser ayağa kaldırıldı

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun'da 36, Sinop'ta 17 ve Ordu'da 11 tarihi eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırdı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yaptığı restorasyon çalışmaları ile tarihi korumaya devam ediyor. Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sunuldu. 2005 yılından bu yana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 64 eserin restorasyonu yapıldı. Yakın zamanda Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şifa Hamamı, Havza ilçesinde bulunan Orta Cami ve Karameşe Camii, Sinop'ta Boyabat ilçesinde bulunan Kemaldede Camii ve Durağan ilçesinde bulunan Durakhan'ın restorasyonları bitirilerek kullanıma açıldı.

Hummalı bir şekilde tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalarına devam ettiklerine ifade eden Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Samsun'da Bafra ilçesinde bulunan Çarşı Camii ve Ordu Altınordu ilçesinde bulunan Eskipazar Camii'nin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, bunları en kısa zamanda bitirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Öztürk, önümüzdeki dönem içinde planlamaların yapıldığını ve çalışmalarının aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.