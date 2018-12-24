65 yaş üstü kişiler için aşı vakti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, 65 yaş üstü herkes ve kronik hastalığı olanlar için

"Erişkin Aşı Merkezi" hizmete girdi.

65 yaş üstü herkes, kronik rahatsızlıkları olan hastalar, kanser hastaları, gebeler, organ nakli alıcıları ve yüksek risk teması olan tüm erişkin hastaların sağlığının aşılama yöntemiyle korunması için "Erişkin Aşı Merkezi"nin hizmete girdiğini ifade eden Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Günal, aşılama hakkında bilgi verdi.

"Sadece çocukların değil, yaşlıların da aşıyla korunmaya ihtiyacı var"

Aşı yoluyla bağışıklama çalışmalarıyla çocuk yaşlarda dünyada birçok hastalığın önüne geçildiğini belirten Doç. Dr. Özgür Günal, "Ülkemizde 1985 yılında başlatılan aşı kampanyası ile hız verilen aşı programı dahilinde yapılan aşılamayla tüberküloz, difteri, boğmaca, kızamık vakalarında önemli düşüşler yaşanmış, çocuk felci hastalığı ise ortadan kaldırılmıştır. Ancak günümüzde çocukluk döneminde yapılan aşılama çalışması sağlığımızın korunması için yeterli değildir. Aşı sadece çocuklarımızın hastalıklara karşı korunması için değildir. Yaşlılarımızın, kronik hastalıklar yaşayan hastalarımızın, kanser hastalarımızın da aşılamaya ihtiyacı vardır. Halkımızın tarafından pek bilinmeyen bu konunun önemi büyüktür. Yaşlanma ile beraber bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı vaka ve ölüm oranlarında artış olurken, diğer yandan gerek yaşlanmaya bağlı gerekse kronik hastalıklara bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla beraber bulaşıcı hastalıklara karşı da duyarlılık artmaktadır. Bu durum yaşlılarda aşı ile önlenebilen hastalıkların artmasına ve de yaşlıların aşılama için önemli bir hedef nüfus haline gelmesine neden olmuştur. Ayrıca çocukluk döneminde yapılan tetanoz, difteri, boğmaca gibi aşıların koruyuculukları ömür boyu devam etmediğinden erişkin ve yaşlılık döneminde de bu bağışıklama çalışmalarının devam etmesi önem arz etmektedir” dedi.

"Aşılar ücretsiz"

Yaptırılmasını önerilen aşıları sıralayan Günal, "Yetişkinlerimizin sağlıklarını korumaları için önerilen aşılar şunlardır: Difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit A ve hepatit B aşıları, herpes zoster aşısı. Yaşlılar ve özellikli risk grupları önerilen aşılar şunlardır: grip aşısı, pnömokok aşısı, h.influenzae tip B aşısı, menigokok aşısı, suçiçeği aşısı, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı. Ayrıca pnömokok aşısının yapılması gereken kişiler ve durumlar da şöyledir: Kronik pulmoren hastalık (astım dışında) kronik kardiyovasküler hastalık, diabetus mellitus, kronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendrom, fonksiyonel veya anatomik aspleni, immünsupresif hastalıklar, koklear implant takılan hastalar, beyin omurilik sıvısı kaçakları, HIV tanısı alan hastalar, bakım evinde kalan kişiler. Lösemi, hodgkin hastalığı, multiplemyelom gibi hematolojik hastalıklar, yaygın malignite, uzun süreli immünsupresif tedavi alan ve solid organ nakli yapılmış hastalar. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfekisyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğine bağlı olarak bu hastalarımızın aşı işlemlerinin yapılması için Erişkin Aşı Merkezi açılmıştır. Ücretsiz olarak hizmet veren merkezimize hastalarımızın mesai saatleri içinde başvurarak, gerekli aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.