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65 yaş üstüne kolonya ve maskeler, Erdoğan imzalı mektupla dağıtılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır" ifadeleri yer aldı.


Alaçam Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllü çalışanları maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adreslere götürüldü. Ayrıca paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki yurttaşlara hitap ettiği mektupta, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur” ifadeleri yer aldı.


Alaçam Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllü çalışanları maske ve kolonyaları “Cumhurbaşkanı'nın size selamı var” diyerek dağıttı.

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