678 organ bağışçısıyla Türkiye birincisi oldu

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Şubat ayında organ bağışında büyük bir başarıya imza attı. Hastane bünyesinde bulunan Organ Bağışı Biriminde görevli 2 hemşirenin ikna çabaları sonucunda Şubat ayı içerisinde 678 kişiye ulaşıldı. Bu rakam ise Gazi Devlet Hastanesini bu alanda Türkiye birincisi yaptı.

Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, bu başarının kendilerini çok onurlandırdığını söyledi. Önce fiziki mekandan işe başladıklarını ifade eden Sehmen, “Merdiven altında bir organ bağış birimimiz vardı. Çok görünen bir yerde değildi. Biz önce farkındalık artsın istedik. Merdiven altından organ bağış birimimizi alıp hastaların görebileceği polikliniklerin girişinde direkt göze batabilecek bir alana aldık. Daha sempatik bir yer yaptık. Logomuzda hayat ve canlılık logosu oldu” dedi.

“İnanmadığınız bir şeye karşınızdakine asla inandıramazsınız”

Organ Bağışı Biriminde 2 hemşirenin görevli olduğunu belirten Sehmen, "Çok gönülden hizmet veriyorlar. Buraya gelen hastalarımıza çok detaylı organ bağışı hakkında bütün bilgileri ve hukuki süreçleri anlatıyorlar. Kapı sürekli açık duruyor. Çalışmalarımız sonucunda 2019 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki devlet hastaneleri arasında organ bağışçısı olarak 678 rakamıyla Türkiye birincisi olduk. İkinciyle aramızda 400 kişi fark var. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bu bir gönül ve inanmışlık işidir. İnanmadığınız bir şeye karşınızdakine asla inandıramazsınız. Arkadaşlarımızın çok büyük emekleriyle bu rakama ulaştık. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifika programı düzenlendi

Samsun'da devlet hastaneleri bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifika programını düzenleme yetkisi alan Gazi Devlet Hastanesinde, tüm Türkiye'den kursiyerlerin kabul edildiği 6 haftalık programın açılışı gerçekleştirildi. Gazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Başhekim Uzman Dr. Emine Sehmen, 3 haftalık teorik eğitiminin ardından 3 haftalık da uygulamalı olarak toplamda ise 6 haftalık eğitim programının olduğunu belirterek program sonunda yazılı sınavda başarılı olanlara sertifikalarının verileceğini söyledi.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç ise sertifika programının Samsun'un bir sağlık merkezi ve sağlık kenti olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.