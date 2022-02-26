7 asırlık Kurt Köprü turizme kazandırılacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesi İstavroz Çayı üzerindeki 7 asırlık ‘Kurt Köprü', Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.

Vezirköprü ilçesi Tekkekıran Mahallesi'ndeki İstavroz Çayı üzerinde bulunan Kurt Köprü, mimarı estetiğiyle ilgi çekiyor. Eski dönemlerin kervan yollarını, han kalıntılarını, yok olmuş iskan alanlarının izlerini saklayan Kurt Köprü, tarihi geçmişi, mimari tarzı ve anıtsallığıyla Samsun'un turizmi açısından büyük önem taşıyor. İnşa kitabesinin olmaması sebebiyle ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen, ‘Altın Yol' ve ‘İpek Yolu' olarak da adlandırılan güzergah üzerinde bulunan Kurt Köprü, görünüşü, malzeme ve teknik özellikleri ve kemer açıklığıyla etkileyici bir görüntü sunuyor.

Turizme kazandırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bir önem verdiği Kurt Köprü'nün çevre düzenlemesi ve bağlantı yollarının yapımını sürdürüyor. Ayrıca bölgede yapılan çalışmalarla tarihi Kurt Köprü, turizme kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla tarihi köprünün tanıtımı yapılarak, ilçe, kent ve ülke turizmine ciddi katkılar sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'de çok nadir eserlerden

Köprünün Samsun için önemli bir değer olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye'de çok nadir ve tek başına turizm destinasyonu olan köprünün ayağında 3 kişinin cemaatle namaz kılabileceği 6 metrekarelik bir mescit var. Köprü, yolcu, su ve ibadet. Ecdadımız bunu düşünmüş. Bu bölgeyi ve çevresini bir turizm destinasyonu haline getiriyoruz” dedi.

Çok özel bir yapı

Kentin kültürel potansiyellerini turizmin parçası haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurt Köprü'nün Samsun'un en önemli tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi. Samsun'un turizmde büyük avantajlara sahip olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Şehrimiz turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Şehrimizin tüm potansiyellerini keşfedip tanıtarak turizme kazandıracağız. Tarihi ve kültürel miraslarımızdan birisi olan Kurt Köprü de çok özel bir yapı. Köprünün ayaklarının biri Havza'da, diğeri Vezirköprü'de. Türkiye'de çok nadir ve tek başına turizm destinasyonu. Köprünün ayağında 3 kişinin cemaatle namaz kılabileceği 6 metrekarelik mescidi var. Köprü, yolcu, su ve ibadet. Ecdadımız bunu düşünmüş. Yolda giden namaz vakti geldiğinde abdestini alıp namazını kılsın diye mescit yapmış. Biz de proje geliştirdik. Orayı bir turizm destinasyonuna dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Samsun'un en eski kültür mirası olan ve kemerinde bulunan mescitle de dikkat çeken Kurt Köprü, 1996 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Mescidi 2010 yılında tamamlanan restorasyonla kapatılan, 40 metre uzunluğunda, 4,8 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğindeki köprü, geçit kısmının tahribata uğraması sebebiyle şuan araç trafiğine kapalı.