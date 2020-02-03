7 bin 280 adet uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyede

İstanbul'dan Samsun'a getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ekstasy uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere Samsun'a getirilen ekstasy hapların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Narkotik polisinin evde yaptığı aramada 7 bin 280 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.Ç. (56) ve Z.Ç. (47) ile 3 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. 1'i kadın 3 kişi "uyuşturucu kullanmak" suçundan yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakılırken Ö.Ç. ve Z.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.