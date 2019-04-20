Samsun'da “7. Geleneksel Çocuk Şenliği” dev boyama etkinliği ile başladı.

7. Geleneksel Çocuk Şenlikleri Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) start aldı. Çocuklar, meydan alanına kurulan dev bir alan üzerine, rengarenk boyalarla hayallerini yansıttılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yüzlerce çocuğun katılımı ile yaklaşık 100 m2 bir alana kurulmuş olan özel alanda gerçekleştirilen boyama etkinliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

Akrilik boyama tekniği ile tamamen özgür temalı işlenen çalışmalar, çok renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar bayram sevincini dolu dolu yaşarken, Bandırma Vapuru ve Atatürk silueti çalışması, bahar figürleri ve 23 Nisan kutlama mesajları oldukça dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı. Bu büyük organizasyona Sakarya İlkokulu öğretmeni Tolga Akkuş, Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü ve Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Esra Ekşi, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğretmeni Oya Ankaralı, Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Hülya Akdağ ve yüzlerce öğrenci katıldı.

Etkinlik hakkında konuşan Bulvar AVM Pazarlama Müdürü Leyla Ege Alan, “23 Nisan etkinliklerimiz başladı. Çocuklar için dev bir tuval alanı oluşturduk. Onları da tamamen özgür bıraktık ve konu vermedik. 100'lerce öğrenci kendi hayal ettikleri kareleri resmettiler. Çok güzel resimler ortaya çıktı. Boyama etkinlikleri ile şenliğimiz başlattık. Burada çizilen resimleri bazı okullar sergilemek için istediler. Muhtemelen bu tuvalleri isteyen okullarımıza hediye edeceğiz” dedi.

Etkinlik hem çocuklar hem de büyükler üzerinde büyük bir coşku oluşturdu. Tamamen çocuklarca yapılan resim çalışmaları ilgiyle takip edildi. Etkinlikler, Türkiye'nin en sevilen ve en çok izlenen çizgi dizisi "Kral Şakir" ile devam edecek.