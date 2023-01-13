729 km yol kat ederek geldiği Samsun'da tedavi oldu

Malign mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) tanısı konulan 60 yaşındaki kadın, yaşadığı ilden 729 km yol kat ederek geldiği Samsun'da sıcak kemoterapi tedavisi oldu.

Malign mezotelyoma hastalığı akciğer zarından kaynaklanan ve kötü seyirli bir kanser türü olarak dikkat çekiyor. Bu hastalığın tedavisinde ise ameliyat ve beraberinde sıcak kemoterapi uzmanlar tarafından öneriliyor. Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan sıcak kemoterapi tedavisi için Kütahya'dan Samsun'a gelen Rahime C., Medicana Intarnational Samsun Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından sıcak kemoterapi seansı ile tedavi olup, 7 gün sonra da taburcu oldu.

“Kütahya'dan Samsun'a sıcak kemoterapi olmak için geldim”

Samsun'a gelerek sıcak kemoterapi tedavisi olmaya karar verdiğini belirten Rahime C., “Kütahya Tavşanlı'dan Samsun'a tedavi olmak için geldik. Hastalığım ciğerlerimde su toplanması sonucunda meydana geldi. Birçok doktora gittik. Ciğerimde su olduğunu söylediler. Su aldırdık, biyopsi olduk. Ameliyat gerektiğini söylediler ama ben istemedim. Sonra internetten Samsun'daki doktorları gördüm. Samsun'da ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat oldum sonrasında da sıcak kemoterapi oldum. İnşallah daha iyi olurum” dedi.

“Hastaya sıcak kemoterapi uyguladık ve 7 gün sonra şifa ile taburcu oldu”

Türkiye'de azımsanmayacak sayıda malign mezotelyoma hatası olduğunu kaydeden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, “Hastamız 60 yaşında. Daha önce Ankara'da birçok hastaneye gitmiş olan hastaya malign mezotelyoma tanısı konulmuş. Ameliyat öncesi de kemoterapi uygulanması kararı alınmış. Hasta, kemoterapi tedavisinin ardından cerrahi tedavi olmak için araştırma yaptığında hastanemizde sıcak kemoterapi uyguladığımızı öğrenip, bize ulaştı. Hastanın daha önce yapılan tüm tetkikleri tümör konseyimizde değerlendirildi, ameliyat ve takibinde sıcak kemoterapi uygulamaya karar verdik. Hastanın ameliyatı başarılı geçti. Ameliyatın sonrası aynı seansta sıcak kemoterapi uygulaması yaptık. Hasta 7 gün sonra taburcu oldu. İlk kontrolünde tüm kan değerleri, tüm filmleri normaldi. Şimdi de her şey yolunda” diye konuştu.

“Malign mezotelyomada sıcak kemoterapiyi öneriyoruz”

Sıcak kemoterapinin uygulanacağı hasta ve hastalıkları da ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Sıcak kemoterapide en önemli şey; hastalığın evresi ve patolojik tipidir. Özellikle epiteloid tip malign mezotelyomada sıcak kemoterapiyi öneriyoruz. Çünkü diğer patolojik tiplerde çok fazla fayda görmüyoruz. Hastalarımıza ameliyat sonrası nekahat döneminde Covid-19'dan korunmasını öneriyoruz. Hasta yakınlarına hastalarını ‘40 günlük bebek gibi kollayacaksınız, enfeksiyondan, eve olan ziyaretlerden muaf tutacaksınız' diye öneride bulunuyoruz. Beslenmesine dikkat edecek. Önerdiğimiz tedaviyi uygulayacak. Bu söylediklerimizi yaptıklarında ameliyat sonrası problem gelişmiyor. Malign mezotelyoma ülkemizde önemsenmeyecek düzeyde az değil. Bazı bölgelerde oldukça sık görülüyor. Sıcak kemoterapi ülkemizde çok fazla merkezde uygulanmıyor. Karadeniz Bölgesi'nde hastanemiz bu konuda önemli bir merkez olma yolunda” şeklinde konuştu.