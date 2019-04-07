75 kızıl geyik doğaya salındı

Bölge Müdürlüğü tarafından 75 adet kızıl geyik, Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde doğaya bırakıldı.

1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezi'nde 29 adet kızıl geyik bulunuyor. 2019 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya salındı. Ayrıca 2018 yılına kadar Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 8 bin 400 adet keklik de doğaya bırakılırken, kene vakalarının görülme ihtimali yüksek köy ve mahallelerde 2018 yılına kadar 300 adet, 2018 yılında da 100 adet beç tavuğu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu yıl da 200 adet beç tavuğunun vatandaşlara ücretiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Öte yandan Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nin kurulduğu 1969 yılından 2018 yılına kadar 276 bin 697 adet sülün üretildi. Geçen yıl da 14 bin 786 adet sülün üretilerek birçok ile dağıtıldı.

Avcılık ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 393 kişi Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesi almaya hak kazanırken, toplamda 21 kurs açıldı. 2017-2018 av sezonunda 3 bin 343 adet avlanma pulu satılarak 368 bin 170 TL gelir elde edildi. 2018-2019 av sezonunda ise 3 bin 164 adet avlanma pulundan 395 bin 875 TL gelir elde edildi.

Yaban hayatı tedavi ve yemleme çalışmaları kapsamında ise 2019 yılına kadar 700, 2019 yılında ise 15 adet muhtelif türde hayvanın tedavisi yaptırılarak doğaya bırakıldı. Ayrıca 2017-2018 kış döneminde 4 ton 100 kilogram, 2018-2019 kış döneminde de 800 kilogram yiyecek yaban hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakıldı.

Samsun'da 4 bin 765 adet aktif avcı bulunuyor.