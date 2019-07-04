İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

77 yaşındaki şahıs kenevir operasyonunda gözaltına alındı

Samsun’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 9 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 77 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda Muşçalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda ikametin bahçesinde 47 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve dişi Hint kenevirlerinden kopartılarak bahçe içerisinde kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon sonrası Necmi E. (77) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.