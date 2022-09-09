8 ayda 841 bin 427 yolcuya hizmet verildi

Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 128 bin 473 yolcuya hizmet verildi. Ocak-ağustos döneminde ise toplam 841 bin 427 yolcu hizmet aldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2022 yılı Ağustos ayı yolcu trafiği iç hatta 96 bin 177, dış hatta 32 bin 296, toplamda ise 128 bin 473 olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 973'ü iç hat, 219'sı da dış hat olmak üzere toplamda 1192, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1679 ton olmuştur” dedi.

Vali Dağlı, “Ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu trafiği 841 bin 427, uçak trafiği 9 bin 634, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 192 ton olarak gerçekleşmiştir” bilgisini verdi.