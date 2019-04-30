8. geleneksel çekilişli ücretsiz İstanbul gezileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nca İstanbul'a gezi gerçekleştirildi.

İstanbul'a 7 gün 6 otobüs ile 324 öğrencinin gideceği gezi etkinliği, yoğun ilgi ile gerçekleşti. Üç farklı tarihte gerçekleşen gezilerde sırasıyla Galata Kulesi, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı ziyaret edildi.

Etkinliğin önemini ve amacını anlatan Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar, 7 yıl boyunca öğrenci arkadaşlarla birlikte geziler düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl ile birlikte 8 yıl boyunca toplamda bin 182 öğrenci arkadaşımızı ücretsiz gezdirdik. Topluluğumuz, üniversitemizde hep ilkleri gerçekleştirdi. Bu da üniversitemizin ve Gençlik Topluluğumuzun eseridir. Geleneksel gezilerimiz ile rekorlarımıza rekor ekledik. Bu gezimizde de tarihi eserleri yerinde görmeyi amaçladık. Geçmişimizi hatırlayıp, yeniden o içimizdeki eski kültürü canlandırmaya çalıştık ve mutluyuz. Ayrıca çekiliş yapmamızın amacı, hiçbir öğrencinin hakkının geçmemesi içindi” dedi.