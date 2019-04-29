8 günlük ikizler, Samsun'un en genç TEMA gönüllüsü oldular

SAMSUN (İHA) – Samsun'da dünyaya gelen Duru ve Berrak isimli 8 günlük ikiz bebekler, aileleri tarafından TEMA Vakfı'na gönüllü yapılarak, Samsun'un en genç TEMA gönüllüsü oldular.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde doğan Duru ve Berrak adlı ikiz bebekler henüz 8 günlük iken TEMA gönüllüsü olarak TEMA'nın en küçük gönüllüsü oldular. Hastanenin yenidoğan birimindeki ebe ve hemşireler tarafından gönüllü yapılan bebekler adına bir de fidan bağışı gerçekleştirildi. TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş ve Büyük Anadolu Hastanesi TEMA gönüllüleri 3 adet fidan bağışı yapıldı. Hastane yönetim ofisinde aileye fidan bağışı sertifikası takdim edildi.

“Fidanlar büyüsün, Türkiye çöl olmasın”

Bebeklerini TEMA gönüllüsü yaparak, yeşile ve geleceğe dikkat çekmek istediklerini vurgulayan anne Çiğdem ve baba Burak Çelen, “Bebeklerimizi 8 günlükken TEMA gönüllüsü yaptık. Umarım onlar da büyüdüğünde yeşil ve doğa için mücadele vereceklerdir. Amacımız yeşile ve doğaya dikkat çekmek. İnşallah onlar da büyüyünce kendi çocuklarıyla bu geleneği devam ettirirler. Fidanlar büyüsün, Türkiye çöl olmasın” dediler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek ikizlerin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, TEMA Vakfı Atakent-Yenimahalle Temsilcisi Bahar Dursun ise Samsun'un en genç gönüllüleriyle birlikte yeşil bir Türkiye için farkındalık oluşturduklarını vurguladı.

“Umut yeşertiyoruz sloganından yola çıktık”

Daha yeşil bir gelecek için adım attıklarının altını çizen Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “İkizlerimizin doğumundan sonraki 8. gününde TEMA Vakfı gönüllüsü olmasında hastanemizin, ailenin ve TEMA yetkililerinin emeği var. Kurum olarak da her zaman TEMA Vakfı'nın yanındayız. Birçok çalışanımız da TEMA Vakfı'na üye. Sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerimiz devam edecek. ‘Umut Yeşertiyoruz' sloganından yola çıkarak böyle bir adım attım. Bu ikizlerimizle birlikte yeşil bir Türkiye için umutlarımız arttı. İnşallah daha güzel, daha yeşil ve daha mutlu gelecek için çalışmalarımız sürecek. İkizlerimiz sayesinde bu işin önemini daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan, bu duyarlılık neticesinde ikizlerin 6 ay boyunca tüm sağlık hizmetleri hastane tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.