8. kattan apartman boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi anahtarını bulamadığı 8 kattaki evine pencereden girmeye çalışırken apartman boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki Sabır Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırıncı olan 33 yaşındaki Necat Erdoğan, dinlenmek için evine gitti. 9 katlı bir apartmanın 8. katında oturan Necat Erdoğan anahtarını bulamayınca binadaki pencereden evine girmeye çalıştı. Dengesi kaybeden Erdoğan, apartman boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde oğlunun öldüğü öğrenen anne Sevinç Erdoğan'ı ise çevredeki vatandaşlar zor sakinleştirdi. Fenalık geçiren acılı anne, sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Necat Erdoğan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.