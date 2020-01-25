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8 köşelilerden 8 köşelilere destek

Çarşamba Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.

Çarşamba Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8'lik depremin ardından "8 köşelilerden 8 köşelilere destek" sloganıyla kuru gıda yardımı çağrısı yapıldı.


Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın ve belediyenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. Kuru gıda ve ihtiyaç malzemeleri noktasında yardım etmek isteyen vatandaşlar belediyenin beyaz masa birimine davet edildi.


Sosyal medya üzerinde yayınlanan mesajda, “Çarşambamız gibi 8 köşe kasket ve yumurta topukları ile ün salan, aynı kültürleri paylaştığımız Elazığlı kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olalım. Deprem bölgesine yardım için kuru gıda ve ihtiyaç maddeleri desteği sağlayacağız. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız ambalajları açılmamış ürünleri 7 gün 24 saat hizmetinizde olan Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa Birimine ulaştırabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

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