8 Mart'a özel karma sergi

Samsun'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup ressamın Kadınlar Günü'ne özel yaptığı çalışmaların yer aldığı resim sergisi, ilk günden büyük ilgi gördü.

Samsun'da, Atakum Halk Eğitim Merkezi'nde sanat çalışmalarını sürdüren çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup ressam, birbirinden farklı eserlerini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtıkları sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

14 ressam

Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 3 aydır çalışmalarını yürüten Asiye Kayıkçı, Eser Buğur, Emine Yavuz Yılmaz, Cevahir Kul, Güner Şahin, Hasan Koçer, İlknur Havva Gültekin, Kadir Tam, Meryem Mandıralı, Nurgül Tecim, Kemal Sabri Çanşı, Şenay Arslan, Sevilay Coşkunsu ve Zatiye Güneş'ten oluşan ressam grubu, eserlerini özel bir AVM'nin giriş katında sergiledi. 8 Mart Kadınlar Günü'ne getirilen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan ressamların eserleri ilk günden büyük ilgi gördü.

Kadın, çocuk ve emek

Sergiyle ilgili bir açıklamada bulunan Atakum Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi ve Resim Öğretmeni Eser Buğur, "Merkezimizde aylar süren çalışmalarımızın nihayetlenmesiyle ortaya çıkan eserlerimizi vatandaşların beğenisine sunmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ressamlarımızın eserlerinde kadın ve çocuk temasının yanısıra kadın emeğine yapılan vurgu da dikkati çekiyor. Kısacası bu resimler, emeğin resimleri" dedi.

Eser Buğur ayrıca Samsunluları, 10 Mart'a kadar açık kalacağını belirttiği sergilerini görmeye davet etti.