Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında “8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu”na ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonunu Türk Nöroloji Derneği Nöroyoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu'nun, ev sahipliğini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yaptığı ve bir otelde düzenlenen sempozyuma; yurt içi ve yurt dışından birçok nöroloji uzmanı akademisyen, eğitim aşamasındaki genç nörologlar ve hemşireler katıldı.

16-19 Mayıs tarihlerini kapsayan sempozyumun ikinci günkü bilimsel programının açılışında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile sempozyumun organizasyon sorumlularından OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör yer aldı.

“Bilim dünyasının en kıymetleri anları bence bu ortamlardır”

Bilimsel programın açılış konuşması için kürsüye davet edilen Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Bilim dünyasının en kıymetleri anları bence bu ortamlardır. Sosyal ağımızı geliştirdiğimiz, bilgi alışverişi yaptığımız ve birbirimizi yakından tanıdığımız bu tür etkinlikleri fazlasıyla önemsiyoruz. Ben hayatımda bir mesafe alabilmişsem bunu sosyal ağa borçluyum. Bir tarım ekonomisti olarak kendi alanım dışında kaç kişiyle ve kaç disiplinle tanışmışsam o kadar güçlü ve o kadar ileriye gittiğimi hep hissettim” dedi.

“Ne kadar yakın olursak o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum” diyen Rektör Vekili Ceyhan sempozyumun önemine dair ise “Bu sempozyumda öğreneceğimiz bir kelime ya da bir kavram, esasında toplumun bundan sonraki geleceğini kurtaracak bir inovasyonun, bir teknolojinin, bir araştırma bulgusunun sonucu olabilir. Bu manada hem organizasyon komitesine hem katılım ve katkılarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

“Bu sempozyumlarda çok yol aldık ama daha da yapacaklarımız var”

Ardından söz alan Sempozyum Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, 100 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde Millî Mücadele'nin başladığı Samsun'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, ev sahipliğinden dolayı OMÜ'ye şükranlarını sundu. Sempozyuma dair bilgiler veren Prof. Dr. Arsava “Bu sempozyumlar dizisinin sekizincisini ne mutlu bizlere ki kurtuluş mücadelesinin 100. yılında Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumlarda çok yol aldık ama daha da yapacaklarımız var ve nicelerini diliyorum. 240'a yakın katılımcımız var; 80 kadar hemşire arkadaşımız bizlerle. Kalabalık bir grubuz ve umarım sayımız giderek artar” diye konuştu.

“19 Mayıs'ta güneşin doğduğu Samsun'da olma düşüncesi bizleri çok gururlandırdı”

Ardından konuşan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ise sempozyumun nasıl şekillendiği hakkında bilgi verirken şunları dile getirdi: “Bu sempozyumun 19 Mayıs'ta Samsun'da yapma fikri Prof. Dr. Levent Güngör tarafından iletilince yönetim kurulu olarak gerçekten hepimiz çok heyecanlandık. 100. yılda, tam da 19 Mayıs'ta, güneşin doğduğu Samsun'da olma düşüncesi bizleri çok gururlandırdı ve elbette ki kolay olmadı ancak bu tarihî günde burada olmayı başardık. Atatürk buradaki vatandaşlarına güvenerek Samsun'a geldi ve buradan atılan o büyük adım çığ gibi büyüdü. Sonrasında da Atatürk'ün ülkemizi kalkındırmak adına yaptıklarını hepimiz biliyoruz.”

Bilim insanları olarak Türkiye'nin gelişmişlik yolunda yakaladığı bu ivmeye bir nebze de olsa katkıda bulunabilmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Başkan Prof. Dr. Öztürk devamında “Dileğimiz odur ki bu güzel ülkeye, bu güzel şehirde nöroloji gibi önemli bir alandan katkı yapabilmektir. Hepinize katılımınız teşekkür ediyor, başarılı ve keyifli bir sempozyum diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrasındaysa “Nörolojik Yoğun Bakımın Kör Noktaları” ve “Nörolojik Yoğun Bakımda Zor Vakalar” başlıklı oturumlar gerçekleşirken bu oturumların moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir üstlendi.

Uygulamalı ve interaktif kurslar da vardı

Sempozyumda ilk 2 gün; geleneksel hâle gelmiş “Kardiyopulmoner Resüsitasyon” ve “Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği” kurslarına ek olarak “Mekanik Ventilasyon”, “Nörolojik Yoğun Bakımda Temel İlkeler” ile “Nütrisyon” kursları da uygulama ağırlıklı ve interaktif olarak verildi.

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu'nun son 2 gününde yine farklı konu başlıklarının işlendiği oturumlara yer verilecek ve ardından katılımcılar, 19 Mayıs Pazar günü kentteki 100. yıl etkinliklerine katılacak.