8. sınıf öğrencilerine mesleki eğitim semineri

sınıf öğrencilerine yönelik mesleki eğitim semineri verildi.

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Yasemin Eroğlu ve Müdür Yardımcısı Bayram Akbaş tarafından Alaçam Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik mesleki eğitim semineri verildi.

Öğrencilere meslek seçiminin önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleşen seminerde, öğrencilerin doğru ve tutarlı kararlar vererek, kendilerine uygun meslekleri tercih etmelerinin hedeflendiği çalışma kapsamında verilen seminerde Rehber Öğretmeni Yasemin Eroğlu, “Çalışma hayatında ve özel hayatımızda mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı kişiliğimize uygun meslek seçiminden geçer. Bireyin kendi özellikleri ile seçeceği mesleğinin özelliklerini eşleştirerek kararını oluşturması gerekir. Üzerinde durulacak temel nokta bireyin kendisini olmak istediği gibi değil olduğu gibi, objektif olarak tanıması ve ilgi duyduğu mesleği de olumlu, olumsuz özellikleriyle tanımasıdır. 'Ben ne kadar çok kazanabilirim yerine, ‘Ben hangi işi en iyi şekilde yapabilirim, hangi ortamlarda ve koşullarda çalışmaktan mutlu olurum' sorusuna cevap vermesi, hayattaki mutluluğu yakalamak için ilk adımı doğru atması önemlidir” dedi.

Okul Müdürü İbrahim Şenel, Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Bayram Akbaş ve Rehber Öğretmeni Yasemin Eroğlu'na vermiş oldukları bilgiler için teşekkür etti.